Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ordu, Trabzon ve Giresun’da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ordu, Trabzon ve Giresun’da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yüksek rakımlarda bulunan fındık bahçelerinde zararın yüzde 100 seviyesinde olduğunu söyledi. Bu yaşanılanın ’iklim değişikliği’ olduğunu ifade eden Bayraktar, "Tarımsal üretimi fevkalade olumsuz etkiliyor. İlkbahar ayındayız, ilkbahar ayında kışı yaşadık. ’Mart kapıdan baktırır’ sözü anlamını yitirdi, mart artık kapıdan baktırmıyor. Türkiye’nin değişik bölgelerini geziyoruz. Yaklaşık 20 vilayetimizi gezdik ve doğal afetten zarar gören bahçelerde incelemeler yaptık. Hem başkanlarımızdan bu bölgeyle alakalı aldığımız bilgiler çerçevesinde hem de geldiğimiz bu bahçede yaptığımız incelemeler neticesinde rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 100 mertebesinde zarar olduğunu görüyoruz. 11 Nisan’da yağan kar yağışı ve arkasından gelen don olayı maalesef tekrar bahçelerimize çok ciddi zarar verdi ve bütün Karadeniz’de fındık bahçelerinde, özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70, yüzde 100 mertebesinde zarar söz konusu" dedi.

"Tahminlerin fevkalade altında bir üretim rakamı bekliyoruz"

Fındığın ekolojik üstünlüğe bağlı olunan bir ürün olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Üretim olarak da, ihracat olarak da dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürünümüz. 2024 rakamlarına baktığımızda yaklaşık 2 milyar 350 milyon dolarlık bir ihracat geliri sağlayan önemli bir ürünümüz. Sahayı gördüğümüzde üretim rakamlarının da ciddi manada aşağı düşeceğini görüyoruz. Tahminlerin fevkalade altında bir üretim rakamı bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ve bu üzülerek ifade ediyorum bu yıl için ihracat gelirlerimizi de bir miktar aşağı çekecektir. Karadeniz’de fındık varsa ve fındık fiyat buluyorsa sosyoekonomik hayat var demektir, sosyoekonomik hayat iyi demektir. Eğer fındık yoksa ve iyi fiyat bulmuyorsa sosyoekonomik hayat iyi değil demektir" ifadelerini kullandı.

"Bütün üreticilerimize geçmiş olsun direklerimi iletiyorum"

Bayraktar, "Sanayi ve hizmetler sektörü bu bölgede gelişmediği için en büyük ekonomik faaliyet olarak da fındık üretimi görülüyor. Dolayısıyla gözümüz gibi bakmamız gereken, sadece bölge insanına, bölge ekonomisine değil, ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan çok önemli bir ürünümüz. Dolayısıyla böyle bir zarar, hem bölge insanımıza, hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar verecek gibi görünüyor. Bundan da büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum ve bütün üreticilerimize de bu manada geçmiş olsun direklerimi iletiyorum" diye konuştu.