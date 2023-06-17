Antalya’da ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu tamamlandı. Hava sıcaklığını fırsat bilen üniversite adayları ve aileleri, Konyaaltı sahiline gelerek sınavda yaşadıkları stresi denize girerek attı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Antalya’da tamamlandı. Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığının zaman zaman 26 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen veliler ve öğrenciler, sınav saati tamamlanır tamamlanmaz dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Öğrenci ve veliler, Konyaaltı sahiline gelerek sınavda yaşadıkları stresi denize girerek attı. Ünlü Sahile gelen vatandaşların daha çok denize girerek Akdeniz’in serin suyunda serinlediği görüldü. Bazı aileler ve öğrenciler ise ağaç altlarında birlikte vakit geçirerek sınav sonrası stres atmaya çalıştı.

"Herkes denize akın etti"

Arkadaşı ile sınav bitimi sahile gelen Mehmet Ali Öztürkçe, ”10 aydır sınava çalışıyorum. Türkçe beklediğim gibi geçmedi ama matematik güzel geçti. Hedefim okul öncesi öğretmenliği kazanmak. Sahile gelmeyi önceden belirlemiştik. Denizi çok sevdiğim için geldim. Sınavdan çıktım burada stres atıyorum. Tramvaylar her günkünden daha kalabalıktı, herkes denize akın etti. Yarınki sınavın cevapları denizde” diye konuştu.