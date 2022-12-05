Türkiye Yardım Sevenler Derneği Van Şubesi tarafından başlatılan “Çocuklar Üşümesin” kampanyası çerçevesinde bu yıl 640 öğrenciye kışlık giysi hediyeleri verildi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Van Şubesi tarafından başlatılan “Çocuklar Üşümesin” kampanyası çerçevesinde bu yıl 640 öğrenciye kışlık giysi hediyeleri verildi.

Van’da 47 yıl önce kurulan ve kendi çabalarıyla 33 yıl önce Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulunu yaptıran Türkiye Yardım Sevenler Derneği Van Şubesi, eğitime verdiği desteği günümüzde de arttırarak sürdürüyor. Her yıl sosyal sorumluluk bünyesinde en az 15 öğrenciye burs veren dernek, yaşanan afetlerde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. 15 yıldır derneğin Van Şube Başkanlığını yapan Ahmet Sinan Atmaca öncülüğünde kentte yürütülen çalışmalar herkesin takdirini topluyor.

Dernek tarafından yürütülen “Çocuklar Üşümesin” kampanyası çerçevesinde Hürriyet ve Beyüzümü ilk ve ortaokullarıyla Edremit Erenkent Mahalle Muhtarlığı, Edremit Aile Destek Merkezi ve şehirde eğitim gören toplam 640 öğrenciye kışlık giyim hediyeleri verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TYSD Van Şube Başkanı Ahmet Sinan Atmaca, 5 yıldır geleneksel olarak kışlık giysi hediyelerini dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Bağışçılarımızın katkılarıyla şimdiye kadar 3 bin öğrencimize kışlık giysi hediyelerini dağıttık. Ülkemizin en köklü ve en kadim derneklerinden biri olan derneğimiz, 95 yıllık bir sivil toplum kuruluşudur. Van ilinde 53 yıldır faaliyet göstermenin gururu içerisindeyiz. Elimizden geldiğince bundan böyle de gerek burs gerekse giysi hediyelerini Vanlı öğrencilerimizle buluşacaktır” dedi.

Atmaca, derneklerinin Ankara’da yapılan 2022 yılı genel kurulunda ise geleneksel bölge toplantılarının genel kurul üyelerinin oylarıyla 2023 yılında Van’da yapılması kararı alındığını belirterek, “Türkiye Yardım Sevenler Derneği ailesi ve delegasyonu, Van bölge toplantısında bir araya gelecektir. Ayrıca bunun da sevinci içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.