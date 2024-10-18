2 Kasım'a kadar Mark Warner Phokaia Beach Resort'ta gerçekleştirilecek olan TYF Yelken Ligi 1. Ayak ILCA Yarışları için heyecan dorukta.İZMİR (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlediği bu prestijli organizasyon, yelken sporuna gönül verenleri bir araya getirerek denizde kıyasıya mücadele sahnelerine ev sahipliği yapıyor.



Yarışlar Öncesi Foça Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında organizasyon komitesi toplandı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, MW Phokaia Otel Genel Müdürü Bilge Durdu ve görev alan kamu kurum ve ilgililer konuşma yaparak görev dağılımı yaptı.

Hazırlıkları süren Mark Warner Phokaia etabında, bir gün antrenman yarışlarıyla başlayacak etkinlik, ardından farklı sınıflarda yapılacak 5 günlük heyecan dolu mücadelelerle süreceği, sporseverlerin merakla beklediği yarışların her yaş grubundan yelkenciyi Foça’nın muhteşem sularında bir araya getireceğini söyledi.

Yarışların en büyük heyecanlarından birinin 2 Kasım’da yapılacak olan ödül töreni olacağını ifade eden yetkililer, yarış boyunca kıyasıya rekabet eden yelkenciler, yarışlar sonrası başarılarını bu unutulmaz etkinlikle kutlama fırsatı bulacaklarını kaydetti.