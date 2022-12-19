Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayelerinde ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile Temmuz ayında Erzurum’da başlayan Tarih Yazan Çocuklar Eğitim Projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayelerinde ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile Temmuz ayında Erzurum’da başlayan Tarih Yazan Çocuklar Eğitim Projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Türk tarihine mal olmuş 100 Türk Büyüğünü ana eksende ele alan eğitim projesi, çocuk kitapları yazarları, çizerler, tarihçiler ve pedagoglar eşliğinde yazılan çizgi roman kitapları hazırlandı. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların günümüz internet dünyasında edinilen sanal ve suni kahramanlara karşı kendi öze değerlerini tanımalarını amaç edinen projede, kitaplarla birlikte birçok etkinliklere de yer verildi.

Kitapların dağıtıldığı ve kitaplıkların kurulduğu okullarda 100 gün olarak belirlenen eğitim projesinde, çocukların daha iyi tarihi şahsiyetleri tanıması için tiyatro gösterileri, mektup yarışmaları, ailelere anlatmaları, çizgi film gösterileri gibi birçok model uygulandı. Şimdiye kadar Erzurum’da bulunan 3500 ilkokul sınıfının tamamına gönderilen kitaplarla başlanan projede, hayırsever iş insanlarının destekleriyle kurulan kütüphanelerde de büyük bir yol alındı. İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Belediyelerinin destekleri ile devam eden projede, çocukların tarihi şahsiyetlerini öğrenecekleri kitapların İngilizceleri de bu hafta içi dağıtımına başlanıyor.

Kütüphanelerin kurulumunun yapıldığı okullarda ise Tarih Yazan Çocuklar Platformu tarafından da etkinlikler düzenleniyor.

Son olarak Erzurum Ömer Duygun İlkokulunda gerçekleşen törene İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, Platform Başkan Yardımcısı Esma Karadağ, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz; “Çocuklarımızın tarihlerini öğrenmesi bizler için çok önemli. Bir neslin yetişmesi için o neslin geçmişimden büyük dersler alması gerekiyor. Onları çok iyi tanıması, hayallerini, hedeflerini, başarılarında ki sırları çok iyi benimsemesi gerekiyor. Tarih Yazan Çocuklar Projesi minik yavrularımıza ecdadımızı kendi dünyalarında tanıtmaları için büyük bir eğitim projesi. Çocuklarımız sadece kendileri için hazırlanan kitapları okumakla kalmıyor ayrıca öğrendiklerini kendi dünyalarında canlandırarak daha da perçinlemiş oluyorlar. İnanıyorum ki her bir kahramanımız ülkemizin geleceğine yön verecek olan yavrularımızın gelişiminde büyük ilham kaynağı olur. Projede aileler ve öğretmenlerimizin ayrı bir önemi var. Büyük görev aslında çocukları yönlendirecek olan öğretmen ve ailelere düşüyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci ise şunları söyledi; “Biz internet dünyasının gelişimi ile çocuklarımıza dayatılan batının sanal kahramanlarını kendi değerleri olmadığını, kendi dedelerini ninelerinin çok daha büyük ve gerçek kahramanlıklara imza attıklarını anlatabilmek için bir yola çıktık. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün himayelerinde şehrimizde öğrenim gören tüm çocuklarımıza kitaplarımızı ulaştırdık. Proje çerçevesinde belirlediğimiz 100 günlük süre içinde de bir çok aktivite yapıyoruz. Katkı sağlayanlarla birlikte okullarımızda kurduğumuz kütüphanelerde de çok ciddi bir rakama ulaştık. Erzurum bizim için bir başlangıç oldu. Türkiye’nin bir çok yerinde projemizin ilk adımları atıldı. İnşallah ülkemizde yaşayan tüm çocuklarımız, bu eğitim projesi bağlamında 100 günde hayallerindeki kahraman imajını kendi ecdatları olarak güncelleyecekler. Buna inancımız tam.”