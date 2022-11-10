İnternet üzerinden de paylaşıma açılan kitaplarda Atatürk’ün hayatı, çocuklar için çizgi romanlarla anlatıldı. Kitaplara www.tarihyazancocuklar.com.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen proje ile Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde, ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan kitap içeriklerinden Atatürk bölümü, binlerce çocuğa ulaştırıldı.

İlkokul çocuklarına milli bilinç aşılamayı amaçlayan proje çerçevesinde bu topraklarda yaşamış olan 100 büyük ismin hayatı, kahramanların diliyle aktarılıyor.

Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projesi Tarih Yazan Çocuklar, “100 Günde Bir Nesli Değiştiriyoruz” sloganıyla çocuklarla buluştu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.