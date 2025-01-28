Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi olağan genel kurulda mevcut başkan Erdoğan Demir güven tazeledi.EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi olağan genel kurulunu ETSO Arda Toplantı Salonu'na gerçekleştirdi.

Divan Başkanlığı'nı Saide Yapıcı'nın yaptığı genel kurula 35 üye katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir tarafından okunurken, Denetim Kurulu Raporu ise Denetim Kurulu Başkanı Bülent Saylam tarafından okunduktan sonra raporlar tek tek ibra edildi.

Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu’nun kabul edilmesinin ardından söz alan TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, tüm üyelere teşekkür etti. Demir, üye sayısını artırma konusundak çalışmalara vurgu yaparak, yönetim dönemi süresince düzenlenen etkinliklerde görev alan ve katkı sağlayan üyeleri de desteklerinden ötürü kutladı

Genel kurulda TYBB Edirne Şube Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz tarafından okunan yeni dönemle ilgili tahmini gelir gider bütçesi oy birliği ile kabul edilirken, seçimler mevcut başkan Erdoğan Demir tarafından hazırlanan tek adaylı liste ile gerçekleştirildi. Genel kurulda başka liste olmadığından dolayı Divan Başkanı Yapıcı’ya açık oylama yapılmasını önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda Erdoğan Demir başkanlığındaki Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nin yeni yönetiminde; Gökhan Tuzladan, Selim Bekar, Ahmet Topaç ve Orçun Oğuz seçildi. Necmi Engin, Fikri Yalın ve Bülent Saylam yeni dönemde Denetim Kurulu'nu oluştururken, TYBB Genel Merkez Delegeliklerine ise, Recep Dural, Mert Soylu, İsmail Aliş, Fatih Karagöz, Burak Çakır ve Alpcan Demir seçildi.

Öte yandan kongre öncesi dernek üyeleri Bahtiye Bekar ve Ömür Çakıcı’nın doğum günü yönetim kurulunun sürpriz bir pastası ile kutlandı.