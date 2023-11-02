Şiir Okumaları, Kadınların Kaleminden, Sinema ve Hikâye Okumaları, Salon Sohbetleri gibi her hafta yapılan faaliyetlerden biri olan; Abdulnasır Kımışoğlu tarafından hazırlanan Erzurum’a Vefa Sohbetlerinin yedincisinin konuğu şair ve yazar İsmail Bingöl oldu.

Şiir Okumaları, Kadınların Kaleminden, Sinema ve Hikâye Okumaları, Salon Sohbetleri gibi her hafta yapılan faaliyetlerden biri olan; Erzurum’a Vefa Sohbetlerinin 7.sinin konuğu Şair ve Yazar İsmail Bingöl oldu.

İnşirah Sahaf ve Kitabevi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda Şair İsmail Bingöl’ün Özgeçmişi Abdulnasır Kımışoğlu tarafından okundu. Şair Bingöl, şiire başlama sürecini, şiirinde nelerin etkili olduğunu; kimleri okuduğunu anlattı. Genç şairlere nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini hatırlattı.

Bingöl’ün şiirlerinden örneklerin seslendirildiği Vefa Programında söz alan yakın arkadaşları da O’nun şiirleri hakkında konuştular.