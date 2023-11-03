Şiir Okumaları, Kadınların Kaleminden, Sinema ve Hikâye Okumaları, Salon Sohbetleri gibi her hafta yapılan faaliyetler arasında yer bulan ve Cumhuriyetin 100. Yılında Erzurumlu Kadınlar Konuşuyor sohbetleri devam ediyor.

19. yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdüren TYB Erzurum Şubesi’nin 2023-2024 çalışma takvimine göre; Şiir Okumaları, Kadınların Kaleminden, Sinema ve Hikâye Okumaları, Salon Sohbetleri gibi her hafta yapılan faaliyetlerden biri olan; “Cumhuriyetin 100. Yılında Erzurumlu Kadınlar Konuşuyor” konuşmaları ile kadın yazar ve edebiyatçıları ağırlanıyor.

Yapılan ilk sohbet toplantısında Edebiyat Öğretmeni Hatice Başkapan İspir Müftüsü olarak tanınan ve İspir’i Ermeni işgalcilere karşı savunanların başında gelen Mustafa Vehbi Başkapan’ı anlattı.

MTTP Erzurum İl Başkanlığı salonunda düzenlenen sohbette konuşan Hatice Başkapan; aynı zamanda ikinci kuşak torunu olmakla gurur duyduğunu belirttiği dedesi hakkında bilgiler verdi.

İstanbul’da verdiği vaaz sonrası tanıştığı Sultan Abdulhamit’in; “küçük suda büyük balık” benzetmesi yaptığı Müftü Başkapan’ın hakkıyla tanınmadığını belirtti.

TYB Erzurum Şube Binasında yapılan ve çocuk edebiyatçısı; yüzlerce kitabı ile onbinlerce çocuğa ulaşmış olan Sara Gürbüz Özeren; Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuk Eğitiminde Annenin rolünü anlattı.

TYB Erzurum Şubesi Kadın Birim Başkanı Kübra Genç tarafından hazırlanan söyleşide hayatından da örnekler vererek annelerin aldıkları çocuk eğitimi yerinde olmadığı için kendi çocuklarını nasıl yetiştireceklerini bilemediklerini dile getiren Özeren; “kendi değerlerimizden uzaklaştıkça çocuklarımızdan da etrafımızdan da uzaklaşıyoruz. Anne-baba olacakların mutlaka geçmişten faydalanmaları gerekiyor” dedi.

TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli yıllardır sürdürdükleri faaliyetlerle Erzurum’da, bir diriliş ve düşünce çıkışı başlattıklarına inandığını söyleyerek konuşmacılara teşekkür etti.