TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Birimi, Erzurum’a gelen depremzede aileleri kaldıkları evlerde ziyaret etti ve onlara hazırladıkları hediyeleri dağıtıp, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Birimi, Erzurum’a gelen depremzede aileleri kaldıkları evlerde ziyaret etti ve onlara hazırladıkları hediyeleri dağıtıp, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Deprem bölgesinden Erzurum’a taşınan depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk gününden bu yana çalışmalarına devam ederken, TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Birimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘nünde kadınları unutmadı.

Çeşitli etkinliklerle afetzedelerin ilk günden bu yana yanında olmayan çalışan TYB Erzurum Şubesi, Dünya Kadınlar TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Birimi kadınlara içerisinde çeşitli hediyelerin olduğu çantaları dağıttı.

Depremden etkilenen kadınlar, TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Birimi Başkanı Kübra Genç, dernek olarak karınca kararınca kadınların yanında olmak için gayret ettiklerini dile getirerek, “Şimdiye kadar bayan arkadaşlarımızla bir çok gıda, giyim ve hijyen malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık. Günün anlamına uygun olarak ta 8 Mart vesilesiyle hanımefendileri ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak için hediyeleştik.” dedi.

Depremzede hanımlar; "Allah’ım bu kızlarımızdan ve bize destek olanlardan razı olsun. TYB’ye çok teşekkür ediyoruz" dediler.