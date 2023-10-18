Türkiye Yazarlar Birliği’nin yeni sezon haftalık programları devam ediyor. Bu haftanın konuğu Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir oldu. TYB Kültürevinde düzenlenen programda Türk Hikâyesinin Kutup Yıldızı Mustafa Kutlu’nun hayatı ve eserleri anlatıldı.

TYB Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir programında İsrail’in Gazze’ye saldırısında şehit olanlar için Fatiha okunmasını isteyerek başladı.

Halil İbrahim Özdemir konuşmasında Mustafa Kutlu ile ilgili olarak hazırladığı “İstanbul’daki Anadolu Mustafa Kutlu” isimli kitabının hikâyesini anlattı. Kitabın altyapısını Mustafa Kutlu ile birlikte hazırladıklarını, yapılan plana göre kitabın tamamlandığını söyledi.

Özdemir: “Kitapta Mustafa Kutlu kendi ağzından hayatını anlattı. Devamında Kutlu’nun Erzincan ile ilgili denemelerine yer verildi. Mustafa Kutlu’yu yakinen tanıyan yazarlardan ve akademisyenlerden alınan değerlendirme yazıları ile kitap devam ediyor. Son bölümünde ise Mustafa Kutlu’nun fotoğraflarına yer verildi” dedi.

Halil İbrahim Özdemir, Mustafa Kutlu ile ilgili çok sayıda kitabın hazırlandığını ve bu kitaplarda Mustafa Kutlu’nun değişik yönlerinin anlatıldığını, Erzincan bağlamında Mustafa Kutlu’yu anlatan bir kitap bulunmadığını söyledi. “İstanbul’daki Anadolu Mustafa Kutlu” kitabının bu boşluğu doldurduğunu kaydetti. Kitapta ayrıca hiç bir yerde değerlendirmeye alınmayan Mustafa Kutlu’nun resimleri ve grafikleri de konusunun uzmanı kişilerce değerlendirildi

Halil İbrahim Özdemir konuşmasının bir bölümünde” Mustafa Kutlu ‘yerli ve milli’ bir yazardır. Dejenerasyona uğramamış, yazdıkları ile çizdikleri ile Anadolu insanının hayatını felsefesini anlatmaktadır. Yazdıklarında çizdiklerinde Erzincan’ın ve yöresinin büyük etkisi vardır. Kutlu Türk toplumunun sözcüsü konumundadır. Yerli ve Milli olanla meşgul olmuş yazdıkları ile çizdikleri ile Türk toplumunu resmetmiştir. İyi bir yazar olmasının yanında iyi bir ressam olarak önemli eserler üretmiş, Hareket dergisinin kapaklarındaki grafikleri hazırlamıştır” şeklinde konuştu.

Çok sayıda yazar akademisyen ve dinleyicinin katıldığı toplantı ilgiyle takip edildi. Halil İbrahim Özdemir programın sonunda Mustafa Kutlu ile ilgili gelen soruları da cevaplandırdı.