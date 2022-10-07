Sosyal medya platformu Twitter’ın daha önce satın alma anlaşmasından vazgeçtiği için Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a karşı açtığı davanın, satın alma anlaşmasının tamamlanması için 28 Ekim’e kadar durdurulmasına karar verildi.

Sosyal medya platformu Twitter’ın daha önce satın alma anlaşmasından vazgeçtiği için Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a karşı açtığı davanın, satın alma anlaşmasının tamamlanması için 28 Ekim’e kadar durdurulmasına karar verildi.

Sosyal medya platformu Twitter ile teknoloji girişimcisi, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasındaki “satın alma” krizi sürüyor. Twitter yönetiminin, 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma anlaşmasından vazgeçen Elon Musk hakkında şikayette bulunmasıyla yargıya taşınan olayda yeni gelişme yaşandı. Delaware Mahkemesinden Yargıç Kathaleen McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim’e kadar ertelenmesine karar verdi. McCormick, "İşlem 28 Ekim saat 17.00’ye kadar tamamlanmazsa taraflara Kasım ayında duruşma tarihlerini almak için aynı gün e-posta yoluyla benimle iletişime geçmeleri talimatı verilecek” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Twitter’dan yapılan açıklamada, “İşlemi 28 Ekim’e kadar (hisse başına) 54.20 dolardan kapatmayı dört gözle bekliyoruz” denildi.

Musk, "birden çok hükmünün ihlal edildiği" gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçmişti

Elon Musk Temmuz ayında sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu. Musk’ın avukatı Mike Ringler, Twitter Yönetim Kuruluna yazdığı mektupta müvekkilinin sosyal medya platformunda "sahte veya spam" hesapların sayısına yönelik yaklaşık 2 aydır veri istediğini belirterek, "Twitter bu bilgiyi sağlayamadı veya vermeyi reddetti. Twitter, bazen Musk’ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti" ifadelerini kullanmıştı. Ringler, Musk’ın Nisan ayında imzalanan anlaşmanın "birden çok hükmünün ihlal edildiği" gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçtiğini kaydetmişti. Söz konusu bilgilerin Twitter’ın ticari ve finansal performansı için esas olduğunu vurgulayan Ringler, anlaşmada öngörülen işlemleri tamamlamak için de gerekli olduğunu ifade etmişti.

Musk, satıştan vazgeçince konu yargıya taşınmıştı

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise yönetim kurulunun Musk ile üzerinde anlaşmaya varılan fiyat ve şartlardaki satın alma işlemini tamamlamak için uğraşacaklarını ve yasal yollara başvuracaklarını ifade ederek, "Delaware Mahkemesi’nde galip geleceğimizden eminiz" demişti. Delaware Chancery Mahkemesine 13 Temmuz’da yapılan şikayette, "Musk, imzaladığı anlaşma artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği için Twitter’a ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddediyor" denilmişti. Hisse başına 54.20 dolar olarak anlaşılan satışın tamamlamasını talep eden Twitter yönetimi, Musk’ın anlaşmayı feshederken sunduğu gerekçelerin “bahane” olduğunu belirtmişti. Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından bu yana Musk’ın Twitter aleyhinde kullandığı ifadelerin hisseler üzerinde aşağı yönlü baskıya yol açtığı kaydedilerek, "Anlaşmanın gerektirdiği gibi, piyasadaki gerilemenin maliyetini üstlenmek yerine Musk bu durumu Twitter’ın hissedarlarına çevirmek istiyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Musk, satın almak için yeniden teklifte bulunmuştu

ABD medyası 4 Ekim’de, Musk’ın Twitter’ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek Twitter’a yeniden satın alma teklifinde bulunduğunu yazmıştı.

Elon Musk’ın Twitter’a bir mektup göndererek Twitter’ı hisse başına 54.20 dolar olmak üzere toplamda 44 milyar dolar değerindeki orijinal anlaşma fiyatıyla satın almak için bir teklifte bulunduğu aktarılmıştı.

Twitter’ın Musk’a dava açması ile tarafların arasında mahkemenin 17 Ekim’de yapılması bekleniyordu.