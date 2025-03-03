Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2025 yılında teması "Yaban Hayatı Koruma Finansmanı: İnsanlara ve Gezegene Yatırım" olarak belirlenen 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü’ne ilişkin, "Doğal yaşamın korunması için ayrılan fonlar, yalnızca türlerin korunmasını sağlamakla kalmayıp, yaban hayatıyla ilişkili yerel topluluklara ekonomik fırsatlar sunarak sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Birleşmiş Milletler tarafından 2013 yılında ilan edilen ve her yıl 3 Mart’ta kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında TVHB olarak, yaban hayatının korunmasının yalnızca ekosistemlerin devamlılığı açısından değil, insan ve hayvan sağlığı açısından da hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Veteriner hekimler, yaban hayatının korunması, hastalıkların önlenmesi, ekosistem sağlığının gözetilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının oluşturulması noktasında kilit bir role sahiptir. Ancak bu çalışmaların etkin ve sürekli olabilmesi için yaban hayatı koruma projelerinin güçlü finansal destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Doğal yaşamın korunması için ayrılan fonlar sadece türlerin korunmasını sağlamıyor, sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunuyor"

2025 yılı teması olan "Yaban Hayatı Koruma Finansmanı: İnsanlara ve Gezegene Yatırım" doğrultusunda yaban hayatını koruma projelerinin etkinliğinin finansal kaynaklara erişimle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Eroğlu, "Bugün dünyada biyoçeşitliliğin hızla azalmasına neden olan faktörler arasında habitat kaybı, yasa dışı avcılık, ekosistem tahribatı ve iklim değişikliği öne çıkmaktadır. Tüm bu tehditlerin önüne geçebilmek için devletlerin, uluslararası kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ederek sürdürülebilir finansal modeller oluşturması şarttır. Doğal yaşamın korunması için ayrılan fonlar, yalnızca türlerin korunmasını sağlamakla kalmayıp, yaban hayatıyla ilişkili yerel topluluklara ekonomik fırsatlar sunarak sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır. Koruma alanlarında gerçekleştirilen sürdürülebilir turizm projeleri, yerel halk için geçim kaynağı oluştururken, ekosistemlerin tahrip edilmesinin önüne geçmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de yaban hayatının korunması için ayrılan kaynakların artırılması, ilgili mevzuatın güçlendirilmesi ve veteriner hekimlerin daha etkin roller üstlenmesine olanak sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Veteriner hekimlerin yaban hayatının korunması konusunda üstlendiği sorumluluk bilinciyle görev yaptığını, türlerin sağlık kontrollerini gerçekleştirdiğini ve zoonotik hastalıklarla mücadelede ön saflarda yer aldığını belirten Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Son yıllarda yaban hayatından kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden zoonotik hastalıkların artışı, One Health (Tek Sağlık) yaklaşımının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. COVID-19, kuş gribi, kuduz gibi hastalıkların ortaya çıkışı, yaban hayatının korunmasının yalnızca doğaya değil, insan sağlığına da doğrudan yatırım olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle, yaban hayatı koruma finansmanına yönelik kaynakların artırılması, yalnızca ekosistemleri değil, küresel sağlık sistemini de güçlendirecek bir adımdır."