Türkiye’de veterinerlerin yaşadığı sorunlar ve hayvan sağlığı konusundaki problemlerin çözülmesi adına toplanan TVHB heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye’de veterinerlerin yaşadığı sorunlar ve hayvan sağlığı konusundaki problemlerin çözülmesi adına toplanan TVHB heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Meslek örgütü bilincini ve dayanışma kültürünü meslektaşları ile güçlendirmek için yola çıkan yeni Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) yönetimi, Türkiye genelinde 56 veteriner hekim odası başkanının katılımıyla Anıtkabir’de bir araya geldi. Heyet, Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. TVHB Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Arslan, deftere şunları kaydetti:

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak huzurunuzda olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni devraldığımız görevin gerekliliklerini yerine getirirken ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yerine getirendir’ sözünü daima hatırlayacağız. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen meslektaşlarımızla hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunma ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Bizler kök hücreyi dünyada ilk tanımlayan, hazırladıkları serumlarla Kurtuluş Savaşı’mızın kaderini değiştirenlerin meslektaşlarıyız. Bizler mesleğimizin stratejik öneminin bilincinde, tam bağımsızlık için Nutuk’ta ifade ettiğiniz unsurların gerçekleşmesi için daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Atalarımızın yadigarı olan eşsiz vatanımızda mesleki uyanışımızın ateşini huzurunuzda yakıyoruz. Yurdun dört bir yanına dağıldığımızda gücümüzü ilkelerinizden almaya devam edeceğiz. Değişen dünya koşulları gereği farklı alanlarda savaş verme zorunluluğu bize her geçen gün ilkelerinize daha sıkı bağlanmaya teşvik etmektedir. İnsanların değerleri bilimin gerçeği ve mesleğimizin onuru için verdiğimiz şeref sözümüze bağlılığımızı huzurunuza dile getirmek isteriz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında manevi huzurunuzda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağına olan inancımızla, aziz hatıranız önünde minnetle, saygıyla eğiliyoruz."

"Ülkemiz ve mesleğimiz için en yararlı çözüm önerilerini bulmaya çalışacağız"

Ziyaretin ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Arslan, Türkiye’deki veteriner hekimler olarak toplum sağlığı, insan sağlığı, koruyucu hekimlikle ilgili birçok alanda hizmet verdiklerini belirterek, "Hem bu alanda yaşanan sorunlar hem de mesleki olarak uzun zamandır biriken sorunlarımızı görüşmek üzere TVHB 56 meslek odamızla beraber bir toplantı hazırladık. Bu amaçla ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ettik. Bugün başlayacak toplantıda da daha önce oda başkanlarıyla yapılan anketle belirlediğimiz sorunları görüşerek, ülkemiz ve mesleğimiz için en yararlı çözüm önerilerini bulmaya çalışacağız" dedi.

Arslan, toplantının ardından bir basın açıklaması ve bir de sonuç raporu yayımlayacaklarını açıklayarak, "Bu sonuç raporumuza göre önümüzdeki süreçte yol haritamız oluşacak ve bununla beraber mesleki sorunlarımızın çözümü için girişimlerde bulunacağız hep beraber. Hem meslek odalarımızın bulunduğu şehirlerimizde yöneticilerle ilgili bakanlıklarla iş birliği yaparak sorunlarımızı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çözmek için gayrette bulunacağız" diye konuştu.