Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkan seçildi.

TVF 6. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı. 238 delegeden 218 delegenin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda TVF’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. 218 oyun 121’ini alan Mehmet Akif Üstündağ, 3. kez TVF Başkanı seçildi. Diğer aday Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

"Asla kaybeden voleybol olmaz, voleybol kazandı, Türkiye kazandı"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kim başkan seçilirse seçilsin voleybolun asla kaybetmeyeceğine dikkat çeken Başkan Üstündağ, “Gece gündüz demeden bizler gibi voleybolun yanında olan tüm paydaşlarıma teşekkür ederim. Gökhan kardeşim de genç, dinamik, cevval. Türk voleybolu için bir şey yapmak için gayret sarf etti. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Sarıldık ve kucaklaştık, şunu söyledim; 7 gün 24 saat boyunca telefonum, kapım ve yüreğim sonuna kadar açık. Asla kaybeden voleybol olmaz, voleybol kazandı, Türkiye kazandı. İnşallah bundan sonra da nice madalyalara diyorum. Şahsıma teveccüh gösterip oy veren vermeyen herkese minnetimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun Türk sporuna Türk voleyboluna” diye konuştu.