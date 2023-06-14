Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol Milli Takımlar resmi sponsorluk anlaşmasını 2 yıllığına uzattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin resmi sponsoru olan Bioderma ile olan anlaşmasını 2025 yılına kadar uzattı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlaşmayla ilgili, “Bu yıl başarılara doyduğumuz, adımızı dünyada daha çok duyurduğumuz ve ülkemizin konumunu daha da çok güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan 4 takımın 3’ü Türk takımıydı. Sonucunda da finali Türk takımlarının oynadığı bir yıl yaşadık. Bu, bizi çok gururlandırdı. Bu başarıların devam etmesi ve daha nice başarılar için çaba sarf ediyoruz. Bu yolda bizlerin yol arkadaşı, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Milli takımlarda da uzun bir maraton başladı. Çıtamız yüksek, hedeflerimiz büyük. A Milli Erkek Takımımız Avrupa Altın Ligi’nde, A Milli Kadın Takımımız da Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa şampiyonası ve olimpiyat elemeleri gibi bizleri önemli turnuvalar bekliyor. Tüm katıldığımız turnuvalarda kürsüde olmak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Altyapılarda da her yaş kategorisinde Avrupa, dünya ve Balkan şampiyonlarında yer alacağız. Tüm milli takımlarımıza katılacakları turnuvalarda şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.