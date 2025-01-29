Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar KFC 1. Lig’i A Grubunun 18’inci haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı kendi evinde rahat kazandı.

Bozüyük Merkez Spor Salonu’nda oynanan TVF Kadınlar KFC 1. Lig’i A Grubunun 18’inci haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı kendi evinde Bodrum Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı misafir etti. ’Bizim Kızlar’ müsabakayı ilk seti 27-25, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-16 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı puanını 36’a çıkararak, 12 takımlı ligde 5’inci sıradaki yerini korudu. 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 15.00’te, Üsküdar 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.