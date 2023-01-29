Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16. Grupta liderlik maçında Malatya temsilcisi Galip Demirel Spor Kulübü, Muş Yurdum Spor Kulübünü baştan sona üstün bir oyunla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galip Demirel Spor Kulübü, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi de garantiledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16. Grupta liderlik maçında Malatya temsilcisi Galip Demirel Spor Kulübü, Muş Yurdum Spor Kulübünü baştan sona üstün bir oyunla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galip Demirel Spor Kulübü, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi de garantiledi.

Galip Demirel Spor Kulübü, 25-19, 25-14 ve 25-15 biten setler neticesinde sonuca ulaşmasını bildi. Karşılaşma sonrasında taraftarlarıyla doyasıya galibiyeti kutlayan Malatya ekibi, Malatya’yı Erkekler 2. Ligde temsil eden Büyükşehir Belediye Spor Voleybol takımı oyuncularıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sonuçla Galip Demirel Spor Kulübü, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi de garantiledi.

TVF 1.Lige yükselme maçları Şubat ayında Niğde’de oynanacak.