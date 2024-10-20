Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 3. haftasında grubun lideri Göztepe Kadın Voleybol Takımı’na 3-0 mağlup oldu.

İzmir Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ilk seti 25-15, 2. seti 25-14 ve 3. seti 25-17 kaybetti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 18.00’de Sakarya Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.