Vali Aygöl’den Muhtarlar Derneğine ziyaret Vali Aygöl’den Muhtarlar Derneğine ziyaret

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 3. haftasında grubun lideri Göztepe Kadın Voleybol Takımı’na 3-0 mağlup oldu.

İzmir Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ilk seti 25-15, 2. seti 25-14 ve 3. seti 25-17 kaybetti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 18.00’de Sakarya Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: iha