Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Üsküdar’da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Igor Gorgonzola Novara voleybolcusu Julia Ituma ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından bu sabah saatlerinde kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma ile ilgili bir taziye mesajı paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Igor Gorgonzola Novara formasını giyen Julia Ituma’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta sevenleri olmak üzere, tüm Igor Gorgonzola Novara ailesinin ve voleybol camiasının başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.