Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adana’da devam eden Voleybol Aday Hakem Kursu’nu ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adana’da devam eden Voleybol Aday Hakem Kursu’nu ziyaret etti.

78 kişinin katılımıyla gerçekleşen kursun koordinatörlüğünü MHGK Başkanı Aziz Yener, eğitmenliğini ise uluslararası voleybol hakemi Ozan Çağı Sarıkaya yapıyor. Kursu ziyaret etmekten dolayı memnuniyetini dile getiren TVF Başkanı Üstündağ, "Hepiniz hoş geldiniz. Kursunuzun hayırlı olmasını diliyorum. Çoğunluğun kadın olması beni ayrıca mutlu ettiğini söylemek istiyorum. Yabancı dil bilmeniz çok önemli. Bu yolda hepinizin yabancı dil bilgisini geliştirmesini temenni ediyoruz. Böylelikle daha ileriye gidebilirsiniz. Maçı yönetmek ve yönetmemek sizin elinizde. İyi ve dürüst hakemler olun. Kararlarınızın arkasında olun. Kursunuzda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Aday Hakem Kursu, 27 Kasım pazar günü öğleden sonra yapılacak sınavla sona erecek. Sınav sonunda başarılı olarak kişiler, aday hakem olarak göreve başlayacak.