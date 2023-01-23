Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta 15. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta Sivas Özel İdare Voleybol’u ağırlayan Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibi karşısında ilk seti 25-20 aldı. İkinci seti Sivas takımı 25-19 alarak durumu 1-1’e getirdi. Sonraki setlerde farka koşan Elazığ Belediyesi Voleybol, 3. seti 25-14, 4. seti de 25-20 alarak parkeden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Mavi-beyazlılar, Lice Gençlikspor’un ligden çekilmesinden dolayı önümüzdeki haftayı maç yapmadan bay olarak geçecek.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 15. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Sivas Özel İdare Voleybol’u 3-1 mağlup etti.

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