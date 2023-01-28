Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) Olağan Genel Kurulunda Kanal 23 ortaklarından ve Kanal 23 Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Evliyaoğlu, Genel Başkan seçildi.

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) Olağan Genel Kurulunda Kanal 23 ortaklarından ve Kanal 23 Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Evliyaoğlu, Genel Başkan seçildi.

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ankara’da gerçekleştirilen genel kurula, sendika üyesi 21 televizyon kuruluşunun yönetim kurulu başkanları katıldı. Genel Kurul sonucunda TV SEN Genel Başkanlığına Kanal 23 ortaklarından Kanal 23 Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Evliyaoğlu seçildi.

Genel kurulda konuşan Genel Başkan Yunus Evliyaoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen kıymetli meslektaşlarım TV-Sen olağan üstü genel kuruluna hoş geldiniz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizler, tarafsız, ilkeli ve doğru yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden içinde bulunduğumuz zor şartlarda maddi ve manevi büyük bir özveri ve fedakarlık göstererek televizyon yayıncılığı yapmaktayız. Yaşadığımız sorunların çözüme kavuşması için ilgili kurum, kuruluş ve yetkililerle sürdürülebilir bir iletişim sürecini kurmak, medya kuruluşlarının ortak akılla hareket etmesini sağlamak ve birlikte yeni projeleri hayata geçirmek amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz TV-Sen, 2,5 yıllık bir süredir faaliyet ve çalışmalarına devam etmektedir. TV-Sen’i, 11 televizyon kuruluşu bir araya gelerek kurduk. Daha sonraki süreçte sizler gibi değerli üyelerimizin katılımı ile bugün 21 televizyon yayın kuruluşu olarak daha da güçlenerek devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte üye sayımız, daha da artarak devam edecek. Bu sayede TV-Sen çok daha güçlenmiş olacaktır. Kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen 2,5 yıllık sürede, TV-SEN’in kurumsallaşması başta olmak üzere, kurum içi çalışmaların yanında sektörümüzün sorunlarının analizi ve çözüm önerilerini hazırlayarak birçok kurum ve kuruluş ile iletişime geçtik ve sorunların çözümü için gayret ettik. Bu vesileyle, başta kurucu genel başkanımız Mehmet Okan Kaya ve yönetim kurulunda ki arkadaşlarımıza özverili ve gayretli çalışmaları ile emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.