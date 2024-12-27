2024 yılı boyunca birçok ödüllü dizi ve filmi izleyicilerle buluşturan TV+, yeni yıla sayılı günler kala, izleyicilerinin 2024 yılında öne çıkan tercihlerini ve yılın en’lerini paylaştı.

Dijital içerik platformu TV+, 2024 yılına damga vuran yapımları ve içerik tüketiminde öne çıkan şehirleri açıkladı. Kullanıcıların tercihleri, yıl boyunca geniş bir içerik yelpazesi sunan platformda dram, aksiyon ve animasyon türlerinin ön plana çıktığını gösterdi.

2024’te platform kullanıcılarının en çok izlediği dizi Tulsa King oldu. Başrolünde ünlü aktör Sylvester Stallone’un yer aldığı bu yapım izleyicilerden büyük beğeni topladı. Oscar ödüllü film The Holdovers (Geride Kalanlar) ise hem dram kategorisinin zirvesine yerleşti hem de yılın en çok izlenen filmi oldu.

2024 yılında animasyon tutkunlarının tercihi Kirpi Sonic 2’den yana olurken, Jim Carrey ve Idris Elba gibi ünlü isimlerin yer aldığı animasyon filmi hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi gördü. Komedi türünde yerli bir yapım olan Aykut Enişte 2, izleyicileri güldürmeyi başarırken, gerilimde Ralph Fiennes ve Anya Taylor-Joy’un güçlü performanslarıyla dikkat çeken The Menu zirveye yerleşti.

Bilim kurguda, Christopher Nolan’ın 10. yılında tekrar izleyiciyle buluşan kült eseri Interstellar (Yıldızlararası), Matthew McConaughey ve Anne Hathaway’in unutulmaz performanslarıyla yeniden izleyicilerin ilgisini çekti. Aksiyon kategorisinde ise Tom Cruise’un başrolde yer aldığı, aksiyon sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Top Gun: Maverick, izlenme oranlarıyla dikkat çekti.

Türkiye genelinde en çok TV+ izleyen şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kayseri, Adana ve Gaziantep takip etti.

Platform, 2025 yılında da ödüllü yapımların yer aldığı geniş içerik yelpazesiyle her yaşa ve zevke hitap etmeye devam edecek.