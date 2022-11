İstanbul’un Tuzla ilçesine 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde atanan yaklaşık 150 öğretmen, Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Tuzla’ya atanan öğretmenlere Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından içerisinde iki kişilik akşam yemeği yüklü Tuzla Kart hediye edildi.

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde Tuzla’ya atanan öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte 150 öğretmen katıldı. Program öncesinde öğretmenlere Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından içerisinde iki kişilik akşam yemeği yüklü Tuzla Kart hediye edildi. Program sonrasında öğretmenler ile protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

“En önem verdiğim konu dijital okuryazarlık ve vlog okuryazarlığıdır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Öğretmenlik mesleğinin çok önemli olduğunu hayatımda deneyimleyerek öğrendim. Dolayısıyla öğretmenlik hayatına başlamak demek toplumun geleceğini oluşturacak olan çocukların ve gençlerin hayatına dokunmak demektir. Toplumun 10-15 yıl sonraki değişimine, dönüşümüne pozitif yönde iyi bir noktaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Öğreteceğiniz her bir harfin, her bir kelimenin ve cümlenin toplumun gelecekteki yapısına konulmuş bir taş olduğunu sakın unutmayın. Benim en çok önem verdiğim konu ise şudur; artık bilgisayar okuryazarlığı geride kaldı, dijital okuryazarlık ve vlog okuryazarlığın konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Her türlü bilgiye online olarak istediği gibi ulaşan insanların bu bilgiler arasındaki farklı düşünceleri, bakış açılarını, bilgiyi nasıl işlemesi gerektiğini ve bunu nasıl sunabileceğini öğrenmesi eğitim öğretim hayatının en önemli unsurunu oluşturuyor” dedi.

“Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek sizlerin elindedir”

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Sizler Tuzla’da öğretmen olarak görev yaparken bir şeyi unutmamanızı isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siz öğretmenlere söylediği güzel bir sözü, “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözü ile çocuklarımızın sizlerin önüne geldiklerinde, fikri hür, vicdanı hür, vatanını, milletini, maneviyatını, değerlerini önemseyen ve seven gençler yetiştirmek sizlerin elindedir” dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise ”Öğretmenler olarak bizlerin ilk göreve başladığı yer çok önemlidir. Buna benzer bir özellik ve buna benzer bir güzellik barındırır. Tuzla’da ilk göreve başlayan öğretmenlere hoş geldiniz diyorum” dedi.