Tuzla Belediyesinin üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrenciler için ücretsiz eğitim verdiği Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde Sayısal-3 sınıfında okuyan öğrenciler, kendi harçlıkları ile Diyarbakır’ın köy okullarında okuyan öğrencilere doğum günü pastası gönderiyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da destek verdiği etkinlik çerçevesinde doğum gününü kutlayan Diyarbakırlı çocukların mutlulukları kameralara yansıdı

Tuzla Belediyesinin üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrenciler için ücretsiz eğitim verdiği Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde Sayısal-3 sınıfında okuyan öğrenciler, kendi harçlıkları ile Diyarbakır’ın köy okullarında okuyan öğrencilere doğum günü pastası gönderiyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da destek verdiği etkinlik çerçevesinde doğum gününü kutlayan Diyarbakırlı çocukların mutlulukları kameralara yansıdı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın en önemli projeleri arasında yer alan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitimler verildiği Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde, öğrencilere sadece müfredat konuları değil, iyi bir birey olmaları için de destekler veriliyor. Bu çerçevede Gençlik Merkezi’nde Sayısal-3 sınıfında okuyan 10 öğrenci, Anadolu’da okuyan ve doğum günlerinde pasta yiyemeyen öğrencileri tespit ederek, kendi harçlıkları ile pasta gönderiyorlar. Sınıf öğretmenleri aracılığıyla gönderilen pastanın üzerindeki mumları üfleyen öğrencilerin mutluluk anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katkı sağlayacağı projede Anadolu’ya çok sayıda pasta gönderileceği öğrenildi.

“Öğrencilerin gülümsemesi bizleri çok mutlu etti”

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde okuyan Burcu, ”Biz geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde doğum günü organizasyonu yaptık. Doğuda yaşayan öğrencilerin daha önce doğum günü pastası yemediğini öğrendik. Böyle bir işe kalkıştık. Pastayı mutlulukla yiyen öğrencileri görmek çok güzel bir duygu. Böyle hissedeceğimizi düşünmemiştik. O çocukların gülümsemesi bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı” diye konuştu.

“Sınıftaki arkadaşlarımızla para topladık”

Bir diğer öğrenci Muhammet Emre Demirci ise "Biz sınıfça bir doğum günü etkinliği yapmıştık. Orada paylaşımlar yapmıştık. Daha sonra bizim öğretmenimiz Doğu’daki öğrencilerin daha önce pasta görmediklerini söyledi. Biz bunu duyduk ve etkinlik yapmaya karar verdik. Sınıftaki herkes gönüllü olarak para topladık” dedi.

“Öğrencilerime matematiğin yanında paylaşma duygusunu da vermek istedim”

Sayısal-3 sınıfının matematik öğretmeni Davut Cengiz, "Biz Tuzla Belediyesi Gençlik Gemimizde doğum günü organizasyonu yaptık. Sonra öğrencilerime ‘neden paylaşmayı öğretmemeyeyim’ diye düşündüm. Bu şekilde fikir ortaya çıktı. Diyarbakır’da bir öğretmen arkadaşım vardı. Onunla iletişime geçtim. Oradaki bir okula gönderdik. Çok mutlu oldum. Ben öğrencilerime matematiğin yanında paylaşma duygusunu da vermek istedim” dedi.