Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Tuzla’da bulunan Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 20 kimya öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte okul laboratuvarında 3 ton el dezenfektanı üretti. Üretilen dezenfektanlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla Hatay’a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Tuzla’da bulunan Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 20 kimya öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte okul laboratuvarında 3 ton el dezenfektanı üretti. Üretilen dezenfektanlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla Hatay’a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili etkiledi. Asrın felaketinde tüm Türkiye tek yürek olarak deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan kimya öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte deprem sonrasında ortaya çıkabilecek hijyen problemine çözüm bulmak için özel bir çalışma yaptı. Öğrenciler, okulun laboratuvarında ölçümleri yapılan ve kazanlarda karıştırılarak 3 ton el dezenfektanı üretti. Öğrenciler, ürettikleri dezenfektanları bidonlara koyarak etiketledi. Depremin ilk anından itibaren 155 tırı deprem bölgelerine gönderen Tuzla Belediyesi, el dezenfektanlarını da bölgeye ulaştırmak için harekete geçti. Tuzla Belediyesi ekipleri, el dezenfektanları araca yükleyerek Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla bölgeye ulaştırdı.

"Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Kimya öğrencisi Mustafa Enes, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için dezenfektan hazırlıyorum. Burada hocalarımız ile birlikte, onların yardımı ile beraber bu işi yapmak gurur verici" dedi.

17 yaşındaki Şeyma ise, "Burada deprem bölgesine gönderilecek olan dezenfektanların kalite kontrolünü yapıyoruz. Alkol miktarlarını ölçüyoruz. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gurur duyuyoruz. 3 ton dezenfektan ürettik" diye konuştu.

Akşama kadar okulda dezenfektan üretip, akşam da Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde yardım malzemelerinin ayıklanmasına yardım eden Yasin Çalga, "Tüm Türkiye tek yürek olmuş durumda. Sabah buradayız, dezenfektan yapıyoruz. Akşam da Şelale Park’a gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Onlarla gurur duyuyorum"

Kimya Bölümü Alan Şefi Ayşe Yetişen, "Z kuşağı diye ön yargılı davrananlar oldu. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda çok büyük coşkuyla çalışıyorlar. Birlik ve beraber olmak böyle bir şey. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.