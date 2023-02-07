Tuzla Belediyesi tarafından deprem bölgelerine 16 yardım tırı ve iş makineleri gönderildi.

Tuzla Belediyesi tarafından deprem bölgelerine 16 yardım tırı ve iş makineleri gönderildi.

, Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş’ın merkezli depremler sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Tuzla Şubesi iş birliğinde deprem bölgelerine içerisinde ısıtıcı, battaniye, gıda ürünleri, temizlik ürünleri, çocuk bezleri, çocuk mamaları başta olmak üzere 16 yardım tırını bölgeye gönderdi.

Yardım tırlarının 6’sını Türk Kızılay’ı Tuzla Şubesi önünden Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri dualarla uğurladı. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 2 ekskavatör, 3 beko-loder, 6 kamyon,1 kamyonet, 3 tır, 1 arama kurtarma aracı, 1 tanker ve 1 bobcat bölgeye gönderildi.

“Milletçe kalbimiz bölgede atıyor”

Başkan Yazıcı, “Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 10 şehrimizde büyük yıkıma neden olan deprem hepimizi derinden etkiledi. Çok sayıda can kaybımız var. Çok sayıda kardeşimiz yaralandı. Enkaz altında hayata tutunmaya çalışan canlarımız var. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Enkaz altındaki kardeşlerimize, kurtuluş, yaralılarımıza şifa niyaz ediyorum. Devletimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bölgeye ulaştı. Milletçe kalbimiz bölgede atıyor. Bu süreçlerde, yalan haber yayanlar, bozguncular, kara propagandacılar da maalesef sırtlanlar gibi ortaya çıkıyor. Onlarla da mücadele edeceğiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Belediye olarak, depremin olduğu ilk an olan saat 04.17’den beri teyakkuzdayız. 33 kişilik Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekiplerimizi, 28 personelimizi, çeşitli fonksiyonlardaki 18 aracımızı bölgeye ulaştırdık. Bu badireyi de aşacak, bu yarayı da saracağız. Bu mücadelede depremzedelerimizin yanında, canıyla, kanıyla, malıyla duran herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullandı.