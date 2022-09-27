Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Tuzla’da TEM otoyolunda Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri hayrete düşürdü. Trafikte tehlike saçan kamyon gişelerden çıkarken, kamyonun kazası gişelerin duvarına çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tuzla’da TEM otoyolunda trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri şaşırttı. Şekerpınar gişelerinden geçmeye çalışan kamyon gişelere çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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