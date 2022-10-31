Türkiye’de kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKMER) hizmete açıldı. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İş geliştirme, mali desteğin sunulması, yönetim ve danışmanlık dahi olmak üzere birçok aşamaları TEKMER içerisinde ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençlerimize sonuna kadar destek vereceğiz.“ dedi.

Türkiye’de kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKMER) hizmete açıldı. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İş geliştirme, mali desteğin sunulması, yönetim ve danışmanlık dahi olmak üzere birçok aşamaları TEKMER içerisinde ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençlerimize sonuna kadar destek vereceğiz.“ dedi.

Türkiye’de yerel yönetimler bazında, Tuzla Belediyesi ve KOSGEB iş birliğinde kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Eğitim Parkı içerisinde resmi törenle hizmete açıldı. Açılışa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Öğretim görevlileri, İş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Açılışı yapılan TEKMER’de ‘Benim bir fikrim var’ diyenler için için biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında uygulama alanları oluşturuldu. Kurulan merkez ile birlikte ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşma fırsatı yakalayacak.

“‘Benim bir fikrim var’ diyen gençlerimize sonuna kadar destek vereceğiz”

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Burada Tuzla TEKMER’de ön kuluçka ve kuluçka sonrası yatırımlarımız özellikle de iş geliştirme mali desteğin sunulması yönetim ve danışmanlık mentörlükler dahi olmak üzere birçok aşamalarda, TEKMER içerisinde ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençlerimize sonuna kadar destek vereceğiz. Hatta organize sanayi başkanlarımız ve sanayici iş adamlarımızla ortaya koymuş olduğumuz birliktelikte ‘bir fikrim var’ diyenleri, kuluçka sonrasında fikirleri iyi bir noktaya geldiğinde bunu bir melek yatırımcıyla buluşturma noktasına varıncaya kadar ciddi bir ekosistem oluşturduk. Biyoteknoloji, kimya, yapay zeka ve yazılım alanlarında bir fikri, projesi olan girişimcileri kabul ediyoruz. Girişimcilerimiz, burayı üs tutmaya başladılar. Onların ürettiği markalarla birlikte buranın da marka değeri her geçen gün büyüyecek. ’Bu alanlarda fikrim var’ diyen tüm gelişimcileri kabul ediyoruz. Tabii ki fizik ve kimyanın, biyoteknolojiyi seçmemizin sebebi de bilimin gelişmesidir.“ dedi.

“Tuzla Belediye Başkanının yaşadığı bu olay siyaset tarihine bir utanç vesikası olarak geçti”

Bakan Varank, “Geçen hafta Tuzla Belediyesinin düzenlediği açılış programında, Tuzla Belediye başkanımıza karşı büyük bir saygısızlık yapıldı. Başkanımıza yapılan hakarete hatta şiddete varan saldırılara, tüm Türkiye olarak ekranlarda şahit olduk. Şunu söylemek isterim, biz bu duruma üzüldük ve sinirlendik ama hiç şaşırmadık. Bu daha başlangıç. Biraz palazlandıklarında güç kazandıklarında bu zihniyetin geçmişte neler yaptığını aslında biz çok iyi biliyoruz. Öncelikle Belediye Başkanımızın yaşadığı bu olayın siyaset tarihine bir utanç vesikası olarak geçtiğini söylemek istiyoruz" dedi.

Öte yandan program sonunda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Bakan Varank ve protokol TEKMER’i gezdi.