Tuzla’da biriken moloz yığınlarının çevre kirliliğine neden olması ve halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasının gündeme gelmesinin ardından belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.

Tuzla’nın Orhanlı Mahallesi’nde uzun süredir biriken molozlar, vatandaşlar tarafından şikayet konusu olmuştu. Molozların arasında oluşan su birikintileri sinek ve haşerelerin üremesine neden olurken, enfeksiyon riski de oluşturuyordu. Çocukların bu alanlarda oyun oynamaya çalıştığını belirten mahalle sakinleri, şikayetlerini dile getirmişti. Konunun haber yapılarak gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin iş makineleriyle biriken moloz yığınlarını temizlediği görüldü.