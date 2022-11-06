Yaşanan olay sonrası Tuzla’da bir araya gelen tarafların yakınları arasında barış töreni gerçekleştirildi. Tarafların barış töreninde Kuran- Kerim okunarak barış yemini edildi.

Olay, 8 Ekim tarihinde Yalova Tersane’de meydana geldi. İddiaya göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’ne otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova’daki hastanelere götürüldü.

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Altınova Tersaneler Bölgesi’nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan işçilerin aileleri ve saldırganların yakınları, Tuzla’da bir araya gelerek barış töreni gerçekleştirdi. Törende okunan Kur’an-ı Kerim sonrası barış yemini edildi.

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