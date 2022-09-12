Tuzla’da yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü, refüjü aşarak karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tuzla’da yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü, refüjü aşarak karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhanlı istikametinden Tuzla istikametine seyir halinde olan Tan Tepe yönetimindeki 34 DE 7502 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, sürücüsünün yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybedip refüjü aşmasıyla karşı şeritte seyir halinde olan Peugeot marka 34 BFR 002 plakalı Berker Üvenligil kontrolündeki minibüse çarptı. Kazada, araç sürücüleri; Tan Tepe ve Berker Üvenligil yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kamyonetten düşen demir parçaları ise çevreden toplanırken polis kaza ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken çekicinin kaza yapan araçları kaldırmasıyla trafik normale döndü.

“2 yaralı hastaneye kaldırıldı”

Konu ile ilgili konuşan vatandaşlardan Adem Tuna, “Şoför Tuzla istikametine gelirken bu viraja süratli giriyor, süratli girdikten sonra önce sağa bariyere vuruyor. Orada toparlayamayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak karşı araca vuruyor. Yağmurlu havada yerler kaygan olur. Sürücülerimizin dikkat etmesi lazım. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.” dedi.