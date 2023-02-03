İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.

Tuzla’da polis ekipleri motor yağları üreten bir fabrikaya kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasadan toplanan atık yağların işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü görüldü. Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından, hakkında tutanak tutulan işletmeye cezai işlem uygulanacağı aktarıldı. Öte yandan yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.