Tuzla’da park halindeki otomobili çalarak sahte plaka takan 3 hırsız, girdikleri evden 150 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalarken yakayı ele verdi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ve 2 şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Tuzla’da 21 Aralık’ta S.B. isimli vatandaşa ait otomobilin çalınması ve üzerine sahte plaka takılması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün de M.S. isimli şahsa ait ikametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. İhbarla harekete geçen ekipler, otomobil hırsızlığı yapan A.K. (29), Y.B. (25) ve K.K. (26) isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. A.K.’nin 12 suç kaydı, Y.B.’nin 68 suç kaydı, 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası, 15 aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerden K.K. hakkında ise, ‘Tutuklu ve hükümlünün kaçması’ suçlarından toplam 60 kaydı, 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası, 3 aranma kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.