İSKİ’nin Tuzla’da yol çalışmasını yarıda bırakmasının ardından, biriken yağmur suları gıda takviye üretimi yapan bir fabrikada su taşkını yaşanmasına neden oldu. Fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, "80 kişinin çalıştığı fabrikamız komple su altında maddi ve manevi bir sürü kaybımız var" diyerek İSKİ’den şikayetçi oldu.

Tuzla Tepeören’de İSKİ yaklaşık 6 ay önce yol çalışması başlattı. Yol çalışması yarıda bırakıldı. 80 kişinin çalıştığı gıda takviye üretimi yapan fabrikada ise bu nedenle su baskınları yaşandı. Biriken yağmur sularının kanalizasyondan taşması sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Kendi imkanlarıyla taşan suyu boşaltan fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, İSKİ’den şikayetçi oldu.

Yolları kazıp gitmişler

Fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, "6 aydır İSKİ bölgemizde çalışma yapıyor. Yolları komple kazdılar ve o şekilde bırakıp gittiler. 2 ay önce şirketimizi yine su basmıştı. Dava açtık İSKİ’ye. Kendileri de altyapı ile ilgili hiçbir kusurları olmadığını dile getirdiler. Ancak her yağmurda fabrikamızı su basıyor. 6 aydır yollar bozuk bir vaziyette duruyor. 80 kişinin çalıştığı fabrikamız komple su altında. Maddi ve manevi bir sürü kaybımız var” dedi.