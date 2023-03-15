Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş yerim’ projesinin İstanbul’da yapılacak konutları için kura çekimleri başlıyor. 16 Mart tarihinde Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde başlayacak ve 29 Mart tarihinde sona erecek Tuzla kura çekimi için çadırlar kurulmaya başlandı. Noter huzurunda 20 bin 920 konut için çekilecek kuralar öncesinde Tuzla Marina’ya Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından kurulan çadırlar havadan görüntülendi. Kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız bir kişinin bile canını kaybetmeyeceği bir gelecek inşası için hep birlikte başladık. Deprem bölgesinde yaralarımızı sararken, geleceğe yönelik İlk evim, ilk iş yerim projeyle ev sahibi olabilmek, depreme hazır bir bina stoğu ile depremi karşılamak için hep birlikte bir ve beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İlk Evim Projesi çerçevesinde Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Belediyesi ev sahipliği yapacak. Çekilişin yapılacağı iki adet çadır, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından Tuzla Marina’ya kurulmaya başlandı. Kura çekilişinin yapılacağı çadır havadan görüntülendi.

“Cumhurbaşkanımız dünyada eşi benzeri görülmeyen bir proje başlattı”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada eşi benzeri görülmeyen ve çok kısa bir sürede binlerce, yüzbinlerce konutun yapılacağı ve insanların bir anda ev sahibi olabilecekleri dünyada eşi benzeri görülmeyen, ekonomik düzeyi yüksek olan ülkelerde bile olmayan bir proje başlatmıştı. ‘İlk Evim, ilk iş yerim’ projesinin Tuzla kısmında 20 bin 900 konut vardı. Bunun kura çekilişi Tuzla’da başlayacak. Bu kura çekilişini birlikte yaşayacağız. Bu konutların yapılması ile birlikte dünyada bir ilk gerçekleşirken, vatandaşımızın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bu muhteşem proje için halkımız adına ve şahsım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesine projeler ile hem vatandaşımız ev sahibi oluyor hem de deprem öncesi hazırlığımızı yapmış oluyoruz” dedi.

“Depreme hazır bir bina stoğu ile depremi karşılamak için bir ve beraber olacağız”

Başkan Yazıcı,” Depreme hazır olabilmek deprem için en önemli tedbirlerden bir tanesidir. Biz bu konut projesi ve deprem gerçeği ile 1970’lerde ve daha eski zamanlarda yapılan tüm bina stoklarımızın tamamını yenileyerek fay hattına en yakın bir ilçe olarak depremi hazır bir şekilde karşılamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kişinin bile canını kaybetmeyeceği bir gelecek inşası için hep birlikte başladık. Deprem bölgesinde yaralarımızı sararken, geleceğe yönelik İlk evim, ilk iş yerim projesiyle ev sahibi olabilmek, depreme hazır bir bina stoğu ile depremi karşılamak için hep birlikte bir ve beraber olacağız” ifadelerini kullandı.