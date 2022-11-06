Tuzla D-100 Karayolu’nda otomobil arkasına bağlanarak çekilen jet ski üzerinde seyahat eden vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, jet ski üzerindeki vatandaş kendisini kayıt alan kişiye gülerek poz verdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla D-100 Karayolu’nda otomobil arkasına bağlanarak çekilen jet ski üzerinde seyahat eden vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, jet ski üzerindeki vatandaş kendisini kayıt alan kişiye gülerek poz verdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla D-100 Karayolu’nda Kadıköy istikametine ilerleyen bir otomobilin arkasına bağlı jet ski üzerinde oturarak seyahat eden vatandaş, yoldaki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil arkasına bağlı olan jet ski üzerinde yolculuk yapan kişi, kendisini cep telefonu ile video kaydı alan vatandaşlara da gülerek poz verdi. Jet ski çeken otomobil bir süre sonra otoyolda gözden kayboldu. İlginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.