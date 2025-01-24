Tuzla’da servis minibüsü, uyarı levhası ya da güvenlik önlemi olmayan yolda dere yatağına düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 14 kişi de yaralandı. Dere yatağına düşen servis minibüsü dron ile havadan görüntülendi.

Tuzla’da Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu Mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, iddiaya göre stop eden servis minibüsünün sürücüsü Gökhan Uğur, aracı vurdurarak çalıştırmak için minibüsü yolun kenarındaki yan yola soktu. Minibüs, vurdurmaya çalıştıkları esnada duramayarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Olayda 1’i ağır 14 kişi yaralanırken, minibüste bulunanlardan Adem Aksu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüs ise vinç ile düştüğü yerden kaldırıldı.

Öte yandan minibüs sürücüsünün aracı vurdurmak için girdiği yan yolda herhangi bir uyarı levhası ya da güvenlik önlemi olmadığı, yolun bittiği yerde yaklaşık 20 metrelik uçurum olduğu ve minibüsün de buradan düştüğü gözlendi.

Dere yatağına düşen servis minibüsü dron ile görüntülendi.