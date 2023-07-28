Tuzla’da Aydıntepe Mahallesi’nde yeni kültür merkezinin temeli Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından atıldı.

Tuzla Belediyesi’nin seçim vaatleri arasında yer alan Aydıntepe Kültür Merkezi için bugün Aydıntepe Mahallesi’nde temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın yanı sıra, Tuzla İlçe Eğitim Müdürü, Tuzla Müftüsü ve Tuzla halkı katıldı. Temel atma töreninin ardından Tuzla Aydıntepe’de mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Şadi Yazıcı, Aydıntepe Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret ederek programını sonlandırdı.

"Onlar için hizmet etmekten gurur duyuyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kültür merkezimizin temel atma törenindeyiz. 2019 yılında vatandaşımıza vadettiğimiz ama pandeminin girmesiyle beraber bazı olağanüstü durumların geciktirdiğimiz ama vatandaşımızın asla sözümüzü tutmak için unutmadığımız ve sözümüzü tutmak için de bugün temelini attığımız Aydıntepe Kültür Merkezi bizim Tuzla’mızın merkezinde bulunan en eski mahallelerimizden bir tanesi. Aydıntepe Mahallesi E-5’in yanında olan ulaşımını geliştirmeye çalıştığımız, istediğimiz seviyeye gelmese de Aydıntepe Mahallesi içerinde gerek aile sağlığı merkezi gerekse yeşil alanların oluşturulması ve ilk defa sosyal tesislerimizden bir tanesini Aydıntepe Mahallesi’ne yapmamız vatandaşlarımızı ve gençlerimizi de düşünerek bugün de Aydıntepe Kültür Merkezi’nin temelini attık. Yapılan araştırmalar neticesinde sosyal belediyeciliği iyi noktaya çıkaran bir projenin bugün temelini atıyoruz. Aydıntepe ve Tuzla’ya hayırlı olsun. Buradan hizmet alacaklara da hayırlı olsun diyorum. Bizim için onlar her zaman çok kıymetliler. Onlar için hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Tuzla’da yapmış olduğumuz 14 yıllık çalışmamızda vatandaş odaklı çalışmamız vardı. Bizim bütün işimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ’Biz size hizmetkar olmaya geldik’ sözüyle daha fazla hizmet etmekti. AK Parti belediyeciliğinin en büyük farkı da sosyal ve kültürel bir belediyeciliktir. Amacımız toplumun tüm kesimine dokunmaktır" dedi.