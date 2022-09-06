Anadolu Otoyolu’nda, Muhammed Irmak yönetimindeki 34 EVH 859 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde seyir halinde olan Sedat Çetinkaya yönetimindeki 34 BTH 73 plakalı plastik kasa yüklü kamyonete, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı.

Anadolu Otoyolu’nda, Muhammed Irmak yönetimindeki 34 EVH 859 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde seyir halinde olan Sedat Çetinkaya yönetimindeki 34 BTH 73 plakalı plastik kasa yüklü kamyonete, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri plastik yüklü kamyonette sıkışan araç sürücüsü Sedat Çetinkaya ve diğer kamyonette bulunan sürücü Muhammet Irmak ile yanında bulunan Zübeyir Kolbaşı’ı sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı alarak hastaneye kaldırılan Zübeyir Kolbaşı’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın etkisiyle, plastik kasa yüklü kamyonet hurdaya dönerken plastik kasalar yola savruldu.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik tedbiri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.