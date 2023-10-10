Tuzla Belediyesi, e-ticaret markası Amazon’un İstanbul Tuzla’da Türkiye’deki ilk lojistik merkezinin açılışının ardından personel ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne başvuran 65 kişiden 38’i Amazon’un insan kaynaklarıyla görüşerek işbaşı yaptı.

E- ticaret markası Amazon, Tuzla’da kurduğu lojistik üssü için personel alımına devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Türkiye’nin istihdam seferberliğine destek sağlaması amacıyla kurulan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezinin organizasyonuyla yapılan toplu iş görüşmesine 65 kişi katıldı.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iş görüşmesinde Amazon’da çalışmak isteyen vatandaşlar, insan kaynakları ile bire bir görüşme imkânı buldu. Görüşmeler sonucunda 38 kişi daha Amazon Lojistik Merkezinde işe alındı.