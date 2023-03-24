Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ve Tuzla Devlet Hastanesi’nin önünde kurulan çadırlarda ilk iftarlar yapıldı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulan aşevlerinde oruç tutmak isteyen depremzedeler için hem iftar hem de sahur için yemek dağıtılıyor.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tuzla Belediyesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde bölgedeki ve kırsal kesimlerdeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için iki aşevi ve bir adet mobil aşevinde günlük iki öğün sıcak yemek pişiriliyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen depremzedeler için Tuzla Belediyesi tarafından özel bir çalışma yapıldı. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan çadırda, depremzedeler ilk iftarını açtılar. Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından günlük pişen iki öğün sıcak yemeğin yanı sıra, oruç tutan depremzedeler için de sahur ve iftar yemeği Ramazan ayı boyunca ikram edilecek.

Tuzla’da bin kişilik iftar çadırı kuruldu

Tuzla Belediyesi, Kırıkhan’da yapılan çalışmaların yanı sıra oruç tutan İstanbullu vatandaşlar için de bin kişilik iftar çadırı kurdu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde bağışçıların destekleri ile kurulan çadırda her gün üç çeşit sıcak yemek İstanbullu vatandaşlar ile buluşacak. Bu çerçevede çadırda ilk iftar yapıldı.