Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan sportif faaliyetlerin desteklenmesi, sporcu bilincinin gelişmesi ve sporcu sayısının artırılması için her yıl amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu sene de sürdürdü.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan sportif faaliyetlerin desteklenmesi, sporcu bilincinin gelişmesi ve sporcu sayısının artırılması için her yıl amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu sene de sürdürdü.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın sporla buluşması için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tuzla’da bulunan sportif faaliyetlerin desteklenmesi, sporcu bilincinin gelişmesi ve sporcu sayısının artırılması için her yıl amatör spor kulüplerine verilen maddi ve ayni destekler bu sene de devam etti. İlçede faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübüne maddi ve ayni desteklerin yanı sıra saha ve ulaşım hizmetleri noktasında da destek verilecek.

Amatör kulüplere toplam 653 bin lira destek

Tuzla Belediye Balkanı Şadi Yazıcı’nın destekleri ile amatör spor kulüplerine 451 bin lira maddi, 202 bin lira ayni destek sağlandı. Aynı destek çerçevesinde maç forması, yağmurluk, maç şortu, antrenman malzemeleri, futbol, voleybol ve basketbol topu, çorap, tekmelik ve eşofman takımı dağıtımı yapıldı.