Tuzla’da birlik ve beraberlik duygusunun arttırılması hedefiyle düzenlenen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile yaklaşık 5 ay sürecek olan 16 takımlı Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı. Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği iş birliğinde düzenlenen ligin açılış maçında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da forma giydi.

Tuzla’da birlik ve beraberlik duygusunun arttırılması hedefiyle düzenlenen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile yaklaşık 5 ay sürecek olan 16 takımlı Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı. Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği iş birliğinde düzenlenen ligin açılış maçında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da forma giydi.

Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği iş birliğinde Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı. Tuzla’daki birlik ve beraberliğin arttırılması hedeflenen turnuvaya sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan 16 takım katıldı. Yaklaşık 5 ay sürecek turnuva çerçevesinde haftanın dört günü müsabakalar oynanacak. Dereceye giren takımların ödüllendirileceği ligin açılış maçında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da forma giydi. Başkan Yazıcı’ya İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği üyesi gazeteciler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

"Ligimizi birliğin ve beraberliğin desteklenmesi açısından kıymetli buluyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla’da daha önce turnuvalar düzenliyorduk. Bugün artık lig organize etme durumuna geldik. Daha önce kurumlar arası 3 tane turnuva yapmıştık. Artık bunu Tuzla Belediyesi Ligi’ne çevirdik. 16 takım katılıyor. Ciddi takımlar kuruldu. Lig usulü olacağı için güçlü takımlar değil, bilen takımlar kazanacak, oynayan ve emek sarf eden kazanacak. Başarılar diliyorum. Organizasyonu, sporun birleştirici gücüyle Tuzla’daki birliğin ve beraberliğin desteklenmesi açısından kıymetli buluyorum. Tuzlamız adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Kurumlar arası iletişim açısından çok önemli bir organizasyon”

Başkan Şadi Yazıcı, cümlelerine şöyle devam etti:

"Düzenlediğimiz ligimiz birliğin ve beraberliğin göstergesi. Üç defa turnuva yaptık. Üç turnuvada da şunu gördük. 3 turnuvanın sonucunda bir çıktı alıyorsunuz. Aldığımız çıktı da kurumlar arası iletişim, birlik, beraberlik, topluma bir mesaj sunma açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Birçok takım katıldı. Turnuvalar sonunda bizlere lig olması konusunda talepler geldi. Bunu arzu ettik. Kurumlar arası yapılan bir organizasyonların neticesinde metropolün içerisindeki bir ilçe içerisinde ciddi bir diyalog eksikliği olduğunu anladık. Görüyorsunuz ki kurumlar bile kendi içerisinde iletişim sıkıntısı yaşadığı bir metropol içerisinde yaşıyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok ilçenin bunu yapmak istediğini ve yapmaya başladığını biliyorum. Bu turnuvanın faydasını gördük."