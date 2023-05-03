Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı yeni bir fonksiyona daha kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 2019 yerel seçimlerinde seçim vaatleri arasında bulunan Tuzla Belediyesi Kadın ve Erkek Fitness Salonları düzenlenen törenle açıldı. 400 metrekare alan içerisinde ücretsiz halka açılan fitness salonunda kardiyo ve ağırlık aletleri bulunurken alanında uzman eğitimciler de salonda hizmet verecek.

Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı yeni bir fonksiyona daha kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 2019 yerel seçimlerinde seçim vaatleri arasında bulunan Tuzla Belediyesi Kadın ve Erkek Fitness Salonları düzenlenen törenle açıldı. Törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış programına katılan protokol üyeleri açılıştan sonra Fitness Salonu’nu gezdi ve antrenörler ile sohbet etti. 400 metrekare alan içerisine tamamen ücretsiz halka açılan fitness salonunda kardiyo ve ağırlık aletleri bulunurken alanında uzman eğitimciler de salonda hizmet verecek.

“Her seçim döneminde olduğu gibi sözlerimizin yüzde 99,9’unu tamamlıyoruz”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz 2019 yerel seçimler önce şöyle bir ifade kullandık. 3 bölgede E-5 üstünde, Şifa-Mimar Sinan Mahallesi’nde ve e-5 altında herkese açık ücretsiz, profesyonel eğitimciler eşliğinde spor salonu açma fikrimizin ilk ikisini Şelale Park’ta açıyoruz. Şifa-Mimar Sinan Mahallesi’nde hazırlanıyor, diğerini de yapacağız. Pandemi dolayısıyla geciken işlerimizden bir tanesiydi. Biz yine her sene her seçim dönemi sonrasında olduğu gibi yüzde 99,9 bütün sözlerimizi tamamlayıp, hatta söz vermeyip yaptıklarımızı da yapacağız. Bu da söz verip yaptıklarımızdan. Tuzlamıza hayırlı olsun” dedi.

“Çok fonksiyonel parka muhteşem sportif faaliyetleri de katıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şelale Eğitim Parkı vurgusu iki defa yapıldı. Şelale Eğitim Parkı’na, Türkiye’nin en büyük değil ama en fonksiyonel parkı olarak bugün bir fonksiyon daha katıyoruz. Sportif faaliyet açısından tek değil, burada bowling, buz pateni pisti ve karting alanı gibi sportif faaliyetlerimiz var. BESYO kurslarına hazırlanan ve yüzde yüz başarı sağladığımız eğitimlerimiz de burada bulunuyor. Çok fonksiyonel parka muhteşem sportif faaliyetleri de katıyoruz. Bugün açılan spor salonumuz her haliyle en modern aletlerin olduğu bir salon olacak. Bir hekim olarak ifade edeyim ki bunu neden istedik? Ülkemizde bütün gençlerimizin ve bütün bireylerimizin ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ sözüne binaen bedenimizi iyi korumalıyız” ifadelerini kullandı.