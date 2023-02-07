Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Hatay’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 1 kişiyi 30 saat sonra kurtardı.

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Hatay’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 1 kişiyi 30 saat sonra kurtardı.

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD’ın çağrısı üzerine harekete geçti. Hatay’a ulaşan 18 kişilik ekip, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Saatler boyunca kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, 30 saat sonra bir vatandaşı enkaz altından sağ salim kurtardı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, vatandaşın enkazdan kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından, ‘Ekiplerimizin Hatay’da aralıksız çalışmaları devam ediyor. Allah’a şükür bir cana daha sağ salim ulaştık. İnşallah gün boyu güzel haberler paylaşmak nasip olur” açıklamasıyla paylaştı.