Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle Tuzla’da alınacak kararlara Tuzlalı vatandaşlar da dâhil olabiliyor. Bu çerçevede Tuzla’nın Yayla Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan 100’üncü Yıl Caddesi’nin kullanım modeline Tuzlalı vatandaşların oyları ile karar verildi. İlgili muhtarlıklarda kurulan sandıklarda saat 10 itibariyle başlayan oy verme işlemi, akşam 17’de tamamlandı. Halk oylamasına katılan Tuzlalı vatandaşlara teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu oylar doğrultusunda kararımızı verdik. Hepimiz için hayırlı olsun. Siz istiyorsunuz, biz de onu yapıyoruz. Sizin istemediğiniz bir şeyi asla yapmadık ve yapmayacağız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle Tuzla’da alınacak kararlara Tuzlalı vatandaşlar da dâhil olabiliyor. Bu çerçevede Tuzla’nın Yayla Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan 100’üncü Yıl Caddesi’nin kullanım modeline Tuzlalı vatandaşların oyları ile karar verildi. İlgili muhtarlıklarda kurulan sandıklarda saat 10 itibariyle başlayan oy verme işlemi, akşam 17’de tamamlandı. Halk oylamasına katılan Tuzlalı vatandaşlara teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu oylar doğrultusunda kararımızı verdik. Hepimiz için hayırlı olsun. Siz istiyorsunuz, biz de onu yapıyoruz. Sizin istemediğiniz bir şeyi asla yapmadık ve yapmayacağız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle Tuzla’da alınacak kararlara Tuzlalı vatandaşlar da dâhil olabiliyor ve karar alma sürecine katılabiliyor. Bu çerçevede yapılan Halk Oylamalarına bir yenisi daha ekledi. Tuzlalı vatandaşlar, ‘Yönetim Sende’ mottosu ile Yayla Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan 100’üncü Yıl Caddesi’nin kullanım modeli için sandığa gittiler. İlgili muhtarlıklarda kurulan sandıklarda saat 10 itibariyle başlayan oy verme işlemi, akşam 17’de tamamlandı. Avukatlar eşliğinde sayılan oylar tutanaklara işlendi. Tuzlalı vatandaşların verdiği oylarla Fevzi Çakmak Caddesi’nin olduğu şekliyle kalmasına, Gazi Caddesi’nin Demokrasi Caddesi-Preveze Caddesi istikametinde tek yön ve 100’üncü Yıl Caddesi’nin de olduğu şekliyle kalmasına karar verdi. Alınan kararların hızlı bir şekilde uygulamaya konması hedefleniyor.

“Siz istiyorsunuz, biz de onu yapıyoruz”

Halk oylamasına katılan Tuzlalı vatandaşlara teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sevgili vatandaşlarım, Aydıntepe 100’üncü Yıl Caddesi, Orta Mahalle Gazi Caddesi ve Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapmış olduğumuz plebisit sonuçlarını aldık. Bu caddelerdeki trafik akışının tek yön mü çift yön mü, parklanma olup olmayacağını 4 seçenekle muhtarlıklarda koymuş olduğumuz sandıklarla vatandaşlarımıza sorduk. Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu oylar doğrultusunda kararımızı verdik. Hepimiz için hayırlı olsun. Siz istiyorsunuz, biz de onu yapıyoruz. Sizin istemediğiniz bir şeyi asla yapmadık ve yapmayacağız” dedi.