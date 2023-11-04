Nevşehir’de düzenlenen Liberal Düşünce Kongresine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; dünyada haklının değil, güçlünün hakkının konuşulduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu ve haklı olmanın yetmediğini, aynı zamanda güçlü olmak gerektiğini söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Liberal Düşünce Topluluğu (LTD) iş birliğinde düzenlenen ’2023 Liberal Düşünce Kongresi’ bugün başladı. Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Dinler Otel’de başlayan kongrenin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Ali Karasar, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz, ve yurt genelinden akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile davetliler katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Fikirle baktığımda hakikaten düşünmenin ne kadar kıymetli olduğunu burada görüyorum. Gerçekten düşünceye kıymet veren bir topluluğun arasındayım. Her zaman yanlış olduğuna hiç bir zaman yüzde yüz emin olmadım. Hiçbir fikri reddetmedim, hiçbir fikri asla önemsiz görmedim. Özgürlüğü doğumdan itibaren var olan bir hak olarak, bireyin en büyük hakkı olarak görüyorum. Özgürlük arayışlarının insanın verebileceği en anlamlı mücadele olduğuna da yürekten inanıyorum” dedi.

Yazıcı; "Buradan Filistin halkının en temel hakkı özgürlük mücadelesini destekliyorum, dua ediyorum. Filistin için elimizden ne geliyor ise onu yapmak için de mücadele ettiğimi belirtmek istiyorum. Dünya çok modern bir görünüme girmiş olsa da bu gün hala toprak ve temel hak ve özgürlüklerde senin değil de benim, insanlığın değil de benim gibi düşünceler ile güçlü olmanın getirdiği gücü kullanarak insanların en temel hakkı olan özgürlüğe bir tecavüzü hiçbir zaman doğru bulmuyorum” dedi.