Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" konulu panelde Tuzla’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yazıcı, Tuzla’da dijital okuryazarlık konusunda seferberlik başlattıklarını belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" konulu panelde Tuzla’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yazıcı, Tuzla’da dijital okuryazarlık konusunda seferberlik başlattıklarını belirtti.

“Bilgiye hızlıca ulaşıp hizmete dönüştürecek dijital alt yapımızı 2011 yılında yaptık”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Biz ilk olarak kent otomasyon sistemleri ile başlayan, bilginin toplanması ve hizmete dönüştürülmesi sürecinde bilgi işlem alt yapımızı, dijital arşivin hızlandırılması gibi çalışmalar yürüttük. Bununla beraber mobil uygulamalar ile birlikte tıkla-konuş, tıkla-yaz gibi birçok uygulama ile kurumsal yapıda da en iyi şekilde dijital alt yapımızı geliştirip toplumsal manadaki hizmetlerimizi, toplumsal manadaki alt yapımızı geliştirerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kurumsal yapıdaki alt yapı çalışmalarımızda sosyal doku çalışmaları ile bilgilerimizi bir yerde toplayıp, tüm belediyecilik hizmetlerimizde bilgiye hızlıca ulaşıp hizmete dönüştürecek dijital alt yapımızı 2011-2012 yılında yaptık” dedi.

“Gençlerimize yatırım yapmıyorsak, yaptığımız işin bir anlamı yok”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Mobil uygulamalar konusunda Android ve İOS uygulamalarının yanında Symbian uygulaması bile yapmıştık. Mobil uygulamalar ile belediyecilik hizmetini vatandaşımızın ayağına götürmek gayret ve çabasını gösterdik. Okullarla iş birliği yaptık. Akademik düzeyde iş birliklerimiz oldu. Birçok akademik çalışmayı oluşturabilecek veriyi oluşturma gayreti içerisinde olduk. Şu noktadayız, şehrimizi altın da kaplasak, gençlerimize ve gelecek nesillere yatırım yapmıyorsak, yaptığımız işin bir anlamı yok” dedi.

“Dijital okuryazarlık seferberliği başlattık”

Başkan Yazıcı,” Önceden okuryazarlık vardı. Sonra bilgisayar okuryazarlığından bahsedildi ama artık günümüzde dijital okuryazarlığın çok kıymetli olduğu döneme girdik. Dolayısıyla dijital okuryazarlığı olmayan bir toplumda, şehrinizin İQ’sunu ne kadar yükseltirseniz yükseltin, kullanılmadığı zaman bir anlamı yok. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Bilişim Ofisi ile beraber, 2019 seçim vaadim de olan dijital okuryazarlığı artıracak bir çalışma başlattık. Dijital okuryazarlığımız arttığı zaman bilgiye ulaşma, doğru bilgiyi alarak onu işleme ve paylaşabilme konusunda hem genç nesillerin hem de geçmişten gelenlerin bilgiyi kullanabilecekleri bir noktaya geleceğiz. Dijital okuryazarlık seferberliği başlattık” dedi.